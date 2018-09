MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – L’Inter ha perso la partita e la faccia contro il Parma. I nerazzurri hanno perso tra le mura amiche contro la neopromossa Parma e i tifosi hanno espresso il loro malcontento con una pioggia di fischi.

L’Inter ha disputato una partita da incubo ma che non “mette paura” come l’occhio di Spalletti. Ma cosa è successo al tecnico di Certaldo? Un incidente in campagna, Spalletti ha subito un colpo all’occhio che gli ha provocato una piccola fuoriuscita di sangue.

Lo ha spiegato lo stesso allenatore dell’Inter ai giornalisti presenti allo stadio: “Chi c’era prima di me, anziché tenere il ramo per farmi passare, lo ha lasciato andare e mi ha colpito l’occhio”.

