Spezia, storica promozione in Serie A. Tutte le squadre del prossimo campionato (foto archivio Ansa)

Lo Spezia è l’ultima squadra ad aver conquistato la promozione in Serie A. I liguri hanno avuto la meglio del Frosinone.

Prima storica promozione in Serie A per lo Spezia. La società ligure, fondata nel 1906 e rifondata nel 2008, ha conquistato per la prima volta l’accesso nella massima serie calcistica italiana.

I liguri hanno perso 1 a 0 in casa contro il Frosinone, dopo il successo con lo stesso punteggio nella gara di andata, e hanno conquistato la promozione in Serie A grazie ad un miglior piazzamento al termine della regular season.

E’ il trionfo di Gabriele Volpi, imprenditore che vuole primeggiare anche nel calcio dopo aver vinto tutto nella pallanuoto con la Pro Recco.

Volpi ha assunto il controllo dello Spezia nel 2008 ripianando un debito complessivo di 40 milioni di euro. In pochi anni, grazie agli investimenti di Volpi, lo Spezia è passato dai dilettanti alla Serie B.

Nella serie cadetta, lo Spezia ha sempre disputato campionati di media alta classifica fino al trionfo di stasera.

Così lo Spezia Calcio è l’ultima squadra ad essere stata promossa in Serie A dopo i campioni della Serie B del Benevento ed il Crotone secondo classificato.

La geografia della prossima Serie A.

Grazia alla promozione dello Spezia, la Liguria parteciperà al prossimo campionato con tre squadre visto che ci sono anche la Sampdoria ed il Genoa.

Quindi la Liguria avrà lo stesso numero di rappresentanti di Lombardia (tre con Milan, Inter e Atalanta) ed Emilia Romagna (Parma, Bologna e Sassuolo).

Il Benevento, invece, porta a due il numero delle squadre campane iscritte alla massima serie visto che c’è anche il Napoli. Anche altre due regioni hanno due squadre in Serie A: il Lazio (la Roma e la Lazio) ed il Piemonte (la Juventus ed il Torino).

L’altra promossa, il Crotone, sarà l’unica squadra calabrese della prossima Serie A. Hanno solo una squadra nella massima serie anche il Veneto (l’Hellas Verona), la Toscana (la Fiorentina), il Friuli (l’Udinese) e la Sardegna (il Cagliari).