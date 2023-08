Sport al top, tre Nazionali in vetrina: Pippo Ganna, i ragazzi di Pozzecco e il volley femminile di Paola Egonu

Sport al top, tre Nazionali in vetrina. Tre discipline “nostre”: ciclismo, basket, volley. Tre team in cerca di altra gloria. Ne hanno i mezzi. Ecco le avvisaglie di agosto.

SPORT, CICLISMO D’ORO CON TOP GANNA E BABY MILESI

Domenica 13 calano il sipario a Glasgow i Mondiali delle due ruote. Kermesse completa: ciclismo su strada, pista, MTB e BMX (Racing e Freestyle). Undici giorni di gare e due strepitosi ori vinti dall’Italia . I primi due. Due imprese da cineteca.

Il primo oro porta la firma di Pippo Ganna, il secondo l’ha conquistato l’under 23 Lorenzo Milesi. Ori spettacolari, da ricordare negli anni, per come sono arrivati. Super Pippo, nell’inseguimento individuale, ha centrato un capolavoro con una rimonta batticuore degna del miglior thriller. Ai 3.000 metri era in ritardo sull’avversario di 2”18 (36 metri); Dan Bigham, un veterano dei velodromi, sembrava ragionevolmente irraggiungibile.

Pippo allora ha aperto il gas nell’ultimo km volando ad una media pazzesca (63,197). Ha superato l’inglese di 54 millesimi ; cioè 84 centimetri. Una inezia. E Pippo si è portato a casa il titolo iridato n.9 (in sette anni). Anche Milesi , 21 anni, bergamasco, ha messo a segno un capolavoro: la vittoria nella cronometro su strada (36 km) in 43’00”46. Ha battuto di 11”27 il favoritissimo belga Segaert riportando in Italia una medaglia che mancava da 15 anni (Malori,2004).

BASKET CON I RAGAZZI DI POZZECCO

Ai Mondiali di questo sport (25 agosto-10 settembre) che si disputeranno in tre Paesi – Filippine, Giappone, Indonesia – si sta avvicinando una Italia ben motivata. Le amichevoli di preparazione offrono buone indicazioni come si è visto mercoledì 9 contro la quotata Serbia; battuta, è vero, di un sol punto (89-88) ma mettendo in luce un buon gioco di squadra e individualità.

E un Fontecchio da incorniciare: l’ala degli Utah Jazz (Salt Lake City, USA) contro i serbi è stato il miglio realizzatore azzurro con 13 punti. L’Italia debutterà ai Mondiali il 25 agosto a Manila (Filippine) contro l’Angola. Torneo con 32 nazioni.

IL VOLLEY RITROVA LA TRASCINATRICE PAOLA EGONU

Fantastico! Il CT Davide Mazzanti ha convocato la fortissima giocatrice dopo le note polemiche, l’addio lo scorso autunno alla maglia azzurra e dopo un campionato in Turchia. Il recupero è molto importante. Paola è probabilmente la più forte giocatrice del mondo.

Sarà ancora lei la trascinatrice dell’Italia per l’Europeo femminile di pallavolo in programma in Italia, Estonia, Germania, Belgio dal 15 agosto al 3 settembre. Ecco le 14 convocate dal CT Mazzanti: Marina Lubian, Alice Degradi, Francesca Bosio, Eleonora Fersino, Alessia Orro, Anna Danesi, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Myriam Siylla, Paola Egonu, Federica Squarcini, Beatrice Parrocchiale, Loveth Omoruyi, Katerina Antropova.