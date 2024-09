Super sexy, le foto non ingannano: il dettaglio scatena i fan

Le foto super sexy direttamente sul campo di calcio, i tifosi vengono attratti da un dettaglio: i commenti dicono tutto.

È la signora del calcio in tv, ma anche la regina del mondo social. Diletta Leotta non è certo una donna che passa inosservata con il suo carico di sensualità. Gravidanza e matrimonio non hanno intaccato il suo fascino e la capacità di far sognare con i suoi scatti i tifosi di tutto il mondo. Oltre nove milioni di fan su Instagram, piattaforma dove la presentatrice incanta con le sue foto seducenti e provoca con scatti sexy con uno degli ultimi in bikini.

La bella siciliana ha aggiornato i propri follower durante tutta l’estate con immagini che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione: costumi super sexy a mettere in risalto le sue forme e il fisico scolpito anche dal duro allenamento per tenersi in forma. Ora però le vacanze sono terminate e anche per la Leotta è arrivato il momento di tornare a lavoro.

Lo ha fatto seguendo le prime tre giornate della Serie A per DAZN, in attesa che inizi l’altra avventura che caratterizzerà la sua annata: la conduzione de La Talpa su Mediaset. Una novità che non andrà ad intaccare il suo impegno nel mondo del calcio, dove ormai da anni veste i panni della padrona di casa. E proprio su un campo di calcio che si è immortalata per i suoi ultimi scatti postati su Instagram, mandando letteralmente in tilt i fan.

Diletta Leotta incanta: il dettaglio manda in tilt i fan

Un vestitino corto di jeans ne esalta la bellezza mentre passeggia sul terreno di gioco. Il palcoscenico dell’ultimo scatto di Diletta Leotta è l’Allianz Stadium dove la presentatrice ha seguito la partita tra Juventus e Roma.

Nelle immagini lo stadio è facilmente riconoscibile e questo ha letteralmente scatenato i follower, tanto che nei commenti si presta quasi più attenzione all’impianto di gioco che a lei. Oltre ai complimenti, infatti, molti fan hanno apprezzato lo sfondo scelto: “In questo stadio sei ancora più bella” scrive un utente, evidentemente tifoso della Juventus.

L’occasione è troppo ghiotta per non far uscire fuori la propria fede calcistica e così, oltre agli apprezzamenti, non manca qualche sfottò ironico. “Di brutto c’è solo lo stadio dietro, meravigliosa Diletta” scrive un utente e un altro dà un suggerimento: “Sei bella, ma con San Siro dietro lo saresti ancora di più“. In attesa di rivederla in campo, la Serie A tornerà a metà settembre, Diletta Leotta lascia il segno anche sui social.