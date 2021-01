Questa sera al Mapei di Reggio Emilia si gioca la Supercoppa italiana (Rai 1, ore 21). Gara secca. Se la contendono Juventus e Napoli in un clima inasprito dalla gara rinviata ad ottobre (3-0 a tavolino per i bianconeri). Sono seguiti mesi di veleno e tensioni fra i due club. Il Napoli è favorito, fresco reduce dal pirotecnico 6-0 sulla Fiorentina. La Juventus ,viceversa, deve reagire alla sconfitta di San Siro (2-0 per l’Inter) e non sarà facile anche perché contati in difesa e senza Dybala.

Ma pure gli azzurri hanno problemi per via di un attacco spuntato (indisponibili Osimhen e Fabia Ruiz). Dice Altafini, ex di entrambe le squadre: “Vedo Pirlo in difficoltà. Può essere la notte dei napoletani e di Insigne. E la Juve ha assenze pesanti”.

PIRLO E GATTUSO, AMICI CONTRO

Entrambi vogliono vincere. Per ridare slancio al loro futuro dopo alti e bassi. È la loro prima sfida dopo il rinvio della partita di serie A. I due tecnici sono grandi amici. Nel Milan e nella Nazionale hanno vissuto 218 gare fianco a fianco. E per chi se lo fosse dimenticato sono campioni del mondo. Stasera – almeno per 90 minuti – dovranno dimenticare ricordi e affetti. I due si vogliono bene. Ha detto Gattuso: “Io e Pirlo siamo come Bud Spencer e Terence Hill. Andrea ha preso più schiaffi da me che da suo padre”. E stasera chi prenderà il ceffone più amaro?

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS E NAPOLI

A Pirlo manca mezza squadra: Dybala, Alex Sandro, Demiral, De Ligt. Gattuso è “spuntato”. Mertens è in dubbio, l’attacco è affidato a Petagna con l’appoggio creativo di Insigne e Lozano e la garanzia di Zielinski, il più in forma del Napoli (15 presenze, 4 gol, 40 tocchi per match). Atteso il grande duello Ronaldo-Insigne.

JUVENTUS – Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Mckennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Buffon in panchina con Morata, Rabiot, Ramsey e Ranocchia. All. Pirlo.

NAPOLI – Ospina, Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Bakayoko, Demme; Insigne, Zielinski, Lozano; Petagna. Due i ballottaggi: Ospina-Meret e Mario Rui-Hysaj. In panchina Elmas, Politano, Ghoulam, Maksimovic. All. Gattuso.

ALBO D’ORO: GLI AZZURRI CERCANO IL TRIS

Il Napoli ha vinto la Super Coppa due volte: nel 1990 e nel 2014. La Juventus otto: la prima nel 1995, l’ultima nel 2018. Le ultime undici edizioni: Lazio (2009), Inter, Milan, Juventus (2012, 2013 ), Napoli (2014), Juventus, Milan, Lazio, Juventus, Lazio (2019).