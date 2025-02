Il Festival di Sanremo si caratterizza anche per le inevitabili polemiche: un tifoso della Roma non ha resistito, il suo sfogo è virale

Il Festival di Sanremo si è concluso ieri sera, portandosi dietro di sé le innumerevole polemiche di questi cinque giorni.

Il Teatro Ariston per una settimana in pratica è stato un po’ il centro del mondo, almeno qui in Italia e tutto è girato intorno a quel che succedeva sul palco sanremese. Non per nulla anche il calcio è stato protagonista dell’appuntamento con la rassegna dedicata alla musica italiana. Le date, ad esempio, del Festival sono cambiate per evitare la sovrapposizione con la coppa Italia (finendo però ad andare in onda in contemporanea con i playoff Champions). Ieri sera poi sul palco è salito anche Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina vittima di un malore durante la partita con l’Inter dello scorso dicembre.

Ma l’attenzione è andata soprattutto ai cantanti e agli ospiti ed in particolare grande clamorosa ha suscitato la reazione di un tifoso della Roma: Tony Effe.

Sanremo, Tony Effe e la Roma: la battuta su Totti

Il cantante ha protestato per quanto accaduto giovedì sera quando, prima di salire sul palco, gli è stato chiesto di togliere una collana che faceva parte del suo outfit. Subito dopo l’esibizione, Tony Effe ha acceso la polemica e si è infuriato per quanto accaduto e perché, a suo dire, non c’è stato pari trattamento con alcuni altri artisti che si sono esibiti.

La collana ha un valore commerciale di 71mila euro ed è stata recuperata subito dopo l’esibizione dal cantante. Un cantante legato anche in maniera forte al mondo del calcio. Tony Effe, infatti, è un noto tifoso della Roma e non ha mai nascosto la sua passione per la formazione capitolina che, proprio giovedì sera, è stata protagonista in Europa League contro il Porto.

Anche in questo caso una partita ricca di polemiche con le proteste di Ranieri e dei calciatori della Roma per le decisioni dell’arbitro. Tornando a Tony Effe, mettendo da parte Sanremo, e restando in tema calcio, resta la sua frase dopo l’addio a calcio di Francesco Totti: “Che me ne frega della Roma – disse –, ormai sono della Lazio“. Una provocazione che non ha cambiato la sua fede giallorossa, condivisa con un’altra protagonista del Festival: Noemi.

Anche per lei la fede calcistica è entrata sul palco: prima della sua esibizione dalla platea qualcuno ha urlato “ha segnato Celik”, aggiornando l’artista sul risultato della formazione di Ranieri.