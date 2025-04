Tornano in settimana le Coppe Europe. Tre squadre italiane in campo: Inter, Lazio e Fiorentina. Partite di ritorno dei quarti di finale. L’Inter in Champions, la Lazio in Europa League, la Fiorentina in Conference League. Tre competizioni UEFA spalmate in due giorni, almeno per quanto riguarda i nostri club. In realtà la Champions parte oggi, martedì 15 aprile, con le altre in gara per le semifinali. Cioè: Borussia Dortmund-Barcellona (0-4 all’andata), Aston Villa-Psg (1-3) al Villa Park di Birmingham. La prima italiana a scendere in campo è la squadra di Inzaghi che nei giro di sette giorni affronta i tedeschi di Monaco, il Bologna al Dall’Ara e il 23 aprile chiude il micidiale trittico con il Milan. Una settimana rovente. Lazio e Fiorentina scendono in campo giovedì: la squadra di Baroni all’Olimpico di Roma, la Viola al Franchi. Ma vediamo le tre gare.

INTER-BAYERN MONACO (mercoledì ore 21)

Match delicatissimo che vale la semifinale. L’Inter ha vinto all’andata 2-1 su un campo inviolato da 4 anni. Ma il Bayern, capolista in Germania con 69 punti e 83 gol, è tutt’altro che rassegnato. Rientra Coman e Gnabry fa paura. L’Inter stavolta cambia poco e col Bayern cerca la storia. Già fatta la formazione: Sommer in porta; difesa a tre con Pavard, Acerbi, Bastoni; in mezzo Calhanoglu regista con a fianco Barella e Mkhitaryan; i “quinti” saranno Darmian e Dimarco, quest’ultimo il grande assente dell’andata. Tutto esaurito a San Siro. Oltre 9 milioni di incasso, il secondo più alto della storia. Ma c’è un SOS in casa nerazzurra: in sei sono diffidati.

LAZIO-BODO GLIMT (giovedì ore 21)

La Lazio è reduce dal derby con la Roma (1-1), un pari che è servito poco ad entrambe. Ora la squadra di Baroni deve affrontare i norvegesi del Bodo che all’andata hanno vinto 2-0. Serve una impresa ma, sopratutto servono le eccellenti prestazioni di Romagnoli, Mandas, Guendouzi, Rovella, Castellanos e Pedro, i migliori domenica sera. Pesa il ko di Bodo. Servirà una grande rimonta con 3 gol di scarto.

FIORENTINA-CELJE ( giovedì ore 18.45)

La Fiorentina ha vinto 2-1 sul campo slovacco. La Viola vuole bissare anche davanti al pubblico amico e centrare così quella che sarebbe la sua terza semifinale consecutiva in Conference. Contro i campioni di Slovenia l’allenatore Palladino conferma il 3-5-2 schierando all’attacco la coppia Zaniolo-Beltran.