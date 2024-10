Fantastico Bagnaia! Ha vinto il MotoGP della Thailandia davanti allo spagnolo Martin e al talentuoso Acosta in una gara difficile per la pista bagnata. Marc Marquez è scivolato a metà gara mentre era in lotta per la vittoria. Pecco con la vittoria sulla pista di Buriram ha infilato la nona vittoria in stagione. Ora il Mondiale MotoGP è riaperto a due gare e due Sprint dalla fine.

GRIGLIA DI PARTENZA DEL MOTOGP

Pole Bagnaia, ma Martin sabato, secondo nella Sprint alle spalle di Bastianini, ha allungato ed è partito con 22 punti di distacco. Al via dunque Pecco davanti a tutti, secondo Bastianini, terzo Martin. Seconda fila: Bezzecchi (4), Marc Marquez (5),Quartararo (6). Terza fila: Acosta (7), Di Giannantonio (8), A. Marquez (9).

Quarta fila: Vinales (10), Morbidelli (11), Zarco (12). Quinta fila: Binder (13) A. Espargaro (14), Miller (15). A seguire: A. Fernandez (16),Rins (17),Nakagami (18), Mir (19), R. Fernandez (20), Marini (21), Salvadori (22),

GARA BAGNATA

Partenza alle 9.02 (ora italiana). Pista bagnata, tracciato di 4.554 metri, via caotico, 24 giri. Cadono Bezzecchi e Morbidelli (entrato all’interno con troppo ottimismo e butta giù Quartararo); il pilota romano risale in moto e cade una seconda volta al settimo giro. Fuori anche Salvadori, cade Bastianini.

Al comando Bagnaia inseguito da Marquez e Martin. Metà gara se ne va con colpo di scena: a 13 giri dalla fine cade Marc Marquez. Restano in testa Bagnaia e Martin tallonati da Miller,Binder e Acosta. Ultimi 9 giri: è bagarre, la pista va asciugandosi. Bagnaia ha 3” di vantaggio su Martin ai -5. Lotta aperta per il podio.

Cadono Rins e A. Fernande. , punte di velocità notevoli:340 km/h. Tre giri alla fine, tensione alle stelle. Vince Bagnaia e guadagna 5 punti su Martin, ora Pecco a meno 17 punti dal leader spagnolo, ha riaperto il mondiale.

Sarà decisivo il prossimo GP di Malesia. Bagnaia al traguardo ha esultato come raramente si è visto fare: ha alzato il braccio sinistro, ha stretto entrambi i pugni e si è lasciato andare ad un urlo liberatorio. Pecco ha vinto con 2”905 su Martin e 3”08 su Acosta.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bagnaia 2. Martin 3. Acosta 4. Di Gianantonio 5. Miller 6. Binder 7. Vinales 8. Zarco 9. A. Espargaro 10. Alex Marquez 11. Marc Marquez ( nonostante la caduta) 12. Marini 13. Nakagami. 14. Bastianini.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Martin 433. Bagnaia 411. Marquez 351. Bastianini 343. Binder 193. Acosta 181. Vinales 171. Morbidelli 155. Di Giannantonio 152. Bezzecchi 137.