Tutta nuda, rimane solo con la maglia della sua squadra

La modella indossa soltanto la maglia di una squadra di Serie A: sotto è completamente nuda, i fan in delirio

I tifosi lo cantano spesso, soprattutto quando le cose per la propria squadra del cuore non vanno nel verso giusto. Quando i calciatori steccano, ecco partire dalla Curva l’immancabile coro: “Solo la maglia“.

Un messaggio che indica come i giocatori passano, mentre i colori restano. Resta però anche la meraviglia nel vedere chi di questo coro ne ha fatto un post, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Solo la maglia è quella indossata da una supermodella che ha letteralmente rapito gli oltre 29 milioni di follower con l’ultimo scatto.

Lei è Emily Ratajkowski, superdiva americana, con la passione però per il calcio italiano. Questa volta la 33enne ha deciso di far impazzire i tifosi del Napoli. Eccola quindi indossare la maglia azzurra di due stagioni fa, quella utilizzata dalla squadra partenopea nell’annata che portò alla conquista dello scudetto.

Certo la maglia attira lo sguardo di chi ha i colori azzurri nel cuore, ma più di tutti sono le curve della Ratajkowski a calamitare l’attenzione. Anche perché dalle immagini postate qualche giorno fa su Instagram balza subito all’occhio una cosa: sotto la maglia la diva statunitense non ha nulla.

Emily Ratajkowski, sexy tifosa del Napoli

Nella foto Emily Ratajkowski si mostra soltanto in slip e con la maglia del Napoli alzata all’altezza del seno. Quanto basta per far capire anche ai fan meno attenti che non c’è altro che copre il prorompente lato A della modella.

Non la prima volta che la statunitense si diletta a infiammare il popolo partenopeo indossando la maglia del club di De Laurentiis. Lo fece già nell’anno dello scudetto, nell’aprile 2023, quando nelle storie pubblicò una foto, indossando la stessa maglia che ha deciso di mettere nell’ultima immagine pubblicata. Allora accompagnò lo scatto con la frase “ho cambiato maglia per guardare il Napoli“, mentre in questa occasione ha scritto la didascalia: “Facendo il bucato”.

Di certo le immagini hanno ‘bucato’ lo schermo di pc e smartphone dei fan che hanno apprezzato la sensualità della modella, con la passione per lo sport e il calcio italiano. Oltre al Napoli, in passato la Ratajkowski ha dedicato alcuni scatti anche ad altre squadre di Serie A: ha mostrato la maglia della Roma e anche Juventus e Inter fanno parte del suo guardaroba. In ogni occasione il coro unanime è stato di grande apprezzamento. È accaduto anche questa volta con circa seicentomila mi piace e quattromila commenti di follower estasiati dalla bellezza della 33enne.