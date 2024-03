Una escort da 900 dollari l’ora è la bionda fan che ha mandato in tilt i tifosi dei Golden State Warriors , squadra di prima categoria di basket di San Francisco. La donna è esplosa in un urlo di gioia dopo un gran tiro del playmaker Steph Curry, e anche il suo reggiseno è stato sul punto di esplodere, dominando la foto del campione che per celebrare il suo tiro ha mimato una mossa di golf.

La stella dei Golden State Warriors, racconta il Daily Mail, ha celebrato un tiro contro i Milwaukee Bucks eseguendo il movimento di uno swing nel golf. Tuttavia, non è stato il quattro volte campione NBA ad attirare gli occhi su una foto della celebrazione, ma una donna che indossava un abito succinto che esultava in sottofondo.

La escort di San Francisco Katherine Taylor, che fa pagare 900 dollari per esperienze di un’ora, secondo il suo sito web, ha rivelato di essere lei la donna responsabile della viralità della foto.

Anche se il suo account X (Twitter) è stato cancellato, Taylor ha ripubblicato una foto della celebrazione, con se stessa dietro, ed è entusiasta dell’esperienza.

“Dio… il miglior appuntamento della mia vita, come puoi vedere”, ha scritto. ‘Ricordami di venire completamente vestito la prossima volta. Che esplosione.’

In seguito ha scritto: ‘Ok, beh, è ​​stato divertente. Per tutti i media, compresi voi sport da bar, no Twitter non vi cancella per aver messo in mostra le tette, non credo? Forse? Proviamolo e vediamo? In realtà l’ho provato, loro no. Inoltre, sì.”

E poi: ‘È terrificante che una donna si trovi nella stessa stanza di Steph Curry. Non stavo nemmeno guardando il ragazzo e ho preso del fumo”, seguito da: “E se sei in qualche modo in forma o in forma sopra la media, sì, per favore semplicemente non essere nella stessa stanza con Steph Curry. Perché sarai un meme.’