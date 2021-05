Venezia in Serie A dopo 19 anni grazie a un gol nel recupero. Le squadre del prossimo campionato

Dopo 19 anni il Venezia torna in Serie A e lo fa grazie a un gol segnato nel recupero da Bocalon nella finale di ritorno contro il Cittadella. L’andata era finita 1-0 per il Venezia, in casa. Ieri sera al Tombolato invece 1-1 con il Cittadella che era passata in vantaggio e con l’uomo in più. Poi la beffa nel recupero.

Venezia in Serie A e delusione Cittadella

Per il Cittadella è la seconda sconfitta in finale in tre anni, ancora in un derby. Nel 2019 la spuntò il Verona, capace di vincere per 3-0 al Bentegodi dopo lo 0-2 del Tombolato. Per il Venezia invece è il capolavoro di Paolo Zanetti, allenatore alla terza esperienza in panchina e già destinato a un futuro da protagonista in A. Chiamato in estate per migliorare l’undicesimo posto di Alessio Dionisi, Zanetti non è stato solo in grado di superarlo, ma addirittura di seguire l’allenatore dell’Empoli nella massima serie.

Le squadre della prossima Serie A

Il Venezia completa l’elenco della squadre della prossima Serie A nella stagione 21-22.