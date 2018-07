PARIGI – Vincenzo Nibali, forse toccato da una moto della polizia, è caduto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nell’ultima tappa del Tour de France.

“Bardet era con qualche secondo di vantaggio, c’erano le moto in mezzo e si stringeva molto la strada – il commento a caldo di Nibali – . Quando ha accelerato Froome l’ho seguito, poi c’è stato il restringimento e sono andato giù, non so quale moto mi abbia frenato. Ci credevo, la gamba girava bene, avevo buone sensazioni, il primo attacco lo avevo portato solo per vedere eventuali reazioni degli altri. Sono cose che possono accadere quando c’è tanta gente e il restringimento della strada”.

Nibali si salva per la classe, l’orgoglio e il fair play dei rivali: Froome, Dumolin e Thomas occupano per intero uno dei 21 tornanti della salita per aspettarlo. Ci sarebbe anche Bardet, ma il francese, in una fase di confusione, non si rende conto e scatta.

Secondo quanto scrive L’Equipe il siciliano si è recato all’ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito, ma si teme la frattura di una vertebra, il che ovviamente significherebbe addio al Tour.