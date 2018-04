ROMA – Sei gare da giocare e altrettanti punti di vantaggio che la Juventus deve gestire per mettere le mani sullo scudetto.

La frenata del Napoli in casa del Milan spegne un po’ le speranze di rimonta e mette un altro tassello a favore dei bianconeri nella corsa al titolo: la squadra di Allegri, dopo la batosta in Champions, ha reagito battendo la Samp e allungando così in vetta alla classifica.

Sei turni da giocare e si torna in campo subito, mercoledì, per quello infrasettimanale con la Juve in trasferta a Crotone e il Napoli al San Paolo con l’Udinese. Ecco giornata per giornata la volata scudetto delle due squadre

La volata scudetto tra Juventus e Napoli, il calendario: