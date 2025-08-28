Vuelta, l’australiano Jay Vine, 30 anni, alfiere della UAE Emirayes, ha vinto in solitaria la sesta tappa; primo al traguardo di Andorra. Dopo aver partecipato alla fuga di giornata, Vine a 12 km. dall’arrivo, ha lasciato i compagni di fuga ed è andato a vincere. Scalatore eccellente ha dominato la concorrenza dimostrando sapienza tattica e forza mentale. Ribaltone in classifica: cambia il proprietario della maglia Rossa. Il nuovo leader della classifica generale e’il norvegese Traeen. Nessuno se l’aspettava.

ARRIVO IN SALITA AD ANDORRA

Sesta tappa. La Vuelta ha sconfinato ancora. Traguardo nel piccolo principato (indipendente )di Andorra, situato nei Pirenei orientali, tra Francia e Spagna. Uno scrigno famoso perché è il maggiore paradiso fiscale di tutta Europa. Tappa dura con 4 GPM , l’ultimo dei quali è coinciso con l’arrivo: l’ascesa verso Pal.Andorra di prima categoria (9,6 km al 6,3%). Frazione di 170 km.

Ne è uscita la tappa che non ci si aspettava dopo la prima vera svolta di mercoledì, giornata della cronosquadre vinta dalla UAE – 24,1 km pianeggianti in 25’,56” alla media di 56,855 km/h – che ha preceduto la Visma di Vingegaard, seconda a 8”; terza la Lidl-Trek di Ciccone a 9”. Una clamorosa sorpresa.

VINGEGAARD, IL SIGNORE IN ROSSO DETRONIZZATO

Il danese, 28 anni,ha riconquistato mercoledì la maglia rossa e l’ha subito ceduta. Alla partenza da Olot (cittadina della Catalogna) indossava la maglia di leader della corsa spagnola, consapevole in ogni caso dei pericoli e dello stress che comporta una classifica generale “corta”: 10 corridori raccolti in 22”. Di qui la necessità di sparigliare le carte il prima possibile. Gli è andata male. O forse ha preferito così.

GARA CON 4 GPM

Partenza alle 12.44, subito il primo GPM di giornata vinto da Jay Vine. Il secondo lunghissimo GPM (24,4 km al 3,5%) è stato vinto da Louis Vervaeke. Dieci uomini in fuga tra cui Garofoli e Fortunato. I fuggitivi reggono bene con cambi regolari. A 40 km dalla conclusione accumulano addirittura 6 minuti di vantaggio ed entrano nel territorio di Andorra consapevoli che la vittoria di tappa è affar loro. E così è stato.

A 12 km dal traguardo l’australiano Vine anticipa i compagni di fuga e attacca l’ultima salita (decisamente pedalabile) in solitaria. Se ne va di buon passo inseguito da sette uomini (e Fortunato è tra loro). Ultimi 5 km, i più duri. Si stacca Ayuso (da non credere), Vine è braccato dal norvegese Traeen. Una quarantina di secondi tra loro. Sono sufficienti e Vine vince in solitaria ad Andorra. Secondo Traeen a 52”,terzo Fortunato a 1’10. A 4’19 arriva il gruppetto dei favoriti tra cui tre azzurri:Ciccone,Tiberi e Pellizzari. Il norvegese è la nuova maglia rossa.

VUELTA, SESTA TAPPA, ORDINE DI ARRIVO

1. Jay Vine in 4 ore, 12 minuti e 36” 2.Traeen (+54”) 3. Fortunato (+1’10) 4. Armirail (+1’15) 5.Castrillo (+1’52) 6.Shaw (+2’05) 7. Vervaeke (+2.15) 8. Debruyne (+2’19) 9.Ryan (+2’42) 10.Almeida (+4’19).

VUELTA, CLASSIFICA GENERALE

1. Traeen, 2. Armirail (+31”), 3. Fortunato (+42”), 4. Vervaeke (+1’58”), 5. Vingegaard (+2’33”), 6. Almeida (+2’33”), 7. Ciccone (+2’33”), 8. Jorgenson (+2’33”), 9. Hindley (+2’33”), 10. Pellizzari (+2’33”), 11. Bernal (+2’33”), 12. Gall (+2’33”)