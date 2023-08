Parte sabato 26 da Barcellona la Vuelta di Spagna, ultimo grande giro a tappe della stagione ciclistica. Terminerà a Madrid domenica 17 settembre dopo 21 tappe, 3.153 km e due soli giorni di riposo. Una Vuelta ben disegnata: 4 tappe per velocisti, 2 di pianura ma con finale in salita, 6 frazioni di media montagna, 7 tappe di alta montagna, una cronometro individuale ed una cronometro a squadre. Ci saranno sconfinamenti ad Andorra e in Francia. Due gli arrivi iconici, in quota: Tourmalet e Angliru. Tre i corridori più attesi. Eccoli in rigoroso ordine alfabetico:

EVENEPOEL – Il belga, 23 anni, corre per la Quick Step e ha vinto la Vuelta 2022. Non parte battuto perché Remco corre sempre per vincere ma avendo preparato il Mondiale a cronometro(vinto) potrà avere qualche problema sulle salite.

ROGLIC – Lo sloveno, 33 anni, corre per la corazzata Jumbo-Visma. Ha vinto il giro 2023 e tre volte la corsa spagnola. Quest’anno ha partecipato a 4 corse a tappe e le ha vinte tutte ( Tirreno-Adriatico, Catalogna, Giro d’Italia, Burgos).

VINGEGAARD – Il danese, 26 anni, corre per la Jumbo Visma, ha vinto 2 Tour de France ( 2022, 2023) . Quest’anno ha disputato 5 corse conquistandone 4 tra cui Paesi Baschi, Delphinato e Tour de France. La sua squadra ci tiene così tanto a vincere la Vuelta che ha chiesto al suo super gregario Sepp Kuss di esserci dopo aver partecipato sia al Giro che al Tour.

Vuelta di Spagna, gli italiani in gara

I nomi più importanti sono: Filippo Ganna e Damiano Caruso. E poi Matteo Sobrero Filippo Zana , Lorenzo Milesi, Alberto Dainese, Andrea Piccolo, Lorenzo Germani. Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo fanno parte della “guardia reale” di Evenepoel. Ci saranno poi : Andrea Vendrame, Fabio Felline, Samuele Battistella, Jacopo Mosca, Davide Cimolai e il laziale Antonio Tiberi.

Al via 22 squadre e 176 corridori

La squadra più attesa è naturalmente la Jumbo Visma. La corazzata olandese, dopo aver vinto Giro e Tour si presenta in Spagna con la formazione migliore a dimostrazione che vuole anche la corsa spagnola per un triplete di squadra mai visto. Sono 18 le squadre UCI ammesse di diritto. Le restanti 4 squadre sono state invitate dalla organizzazione. Al via ci sono 176 corridori che appartengono a 11 Paesi diversi.

Dove vederla in tv

È prevista per la Vuelta solo una copertura a pagamento. Non ci sarà nessuna diretta Rai ma ci sarà come sempre Eurosport con streaming, Discovery Plus, DAZN e Now Tv . La telecronaca sarà affidata a Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Una garanzia.