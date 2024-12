Wada Nara come non si è mai vista: il look è sconvolgente

La showgirl argentina continua a far parlare di sé sui social: l’ultima pubblicazione lascia i fan completamente senza parole

Wanda Nara incanta con la sua ultima pubblicazione su Instagram. La vicenda che la riguarda più da vicino, e che ormai da mesi occupa le pagine dei giornali, non sembra intaccare la sua voglia di mostrarsi meravigliosa e sensuale.

Si parla, ovviamente, della separazione da Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter ora al Galatasaray. La coppia più chiacchierata del calcio mondiale è scoppiata ormai da qualche mese, ma gli strascichi della separazione continuano a tenere banco. Si è detto di tutto sulla vicenda che riguarda la showgirl argentina e il calciatore. Tradimenti, liti, furti, denunce e chi più ne ha, più ne metta.

Ora toccherà al tribunale argentino mettere la parola fine al loro matrimonio, provando a salvaguardare il bene delle due figlie della coppia. Intanto Wanda Nara si gode la sua nuova e, neanche a dirlo, chiacchierata relazione con L-Gante, rapper argentino che da qualche settimane accompagna ufficialmente la donna. Ma non è per la sua nuova storia d’amore che la conduttrice sudamericana ha fatto scalpore negli ultimi giorni, quanto per la sua ultima pubblicazione sui social: uno scatto che ha lasciato senza parole i suoi sedici milioni di fan.

Wanda Nara incendia il Natale: lo scatto è sconvolgente

Una dea Wanda Nara nell’ultima apparizione pubblica testimoniata sui social. L’occasione era l’accensione dell’albero di Natale di Swarovski all’interno della Galleria Pacifico. La showgirl era tra gli invitati, insieme ad altre star argentine come Emilia Attias e Cande Ruggeri, e si è presa la scena con un outfit che ha lascisato tutti a bocca aperta.

La serata richiedeva di indossare degli abiti bianchi e quello scelto da Wanda Nara ha fatto rimanere tutti i presenti senza parole. La bella conduttrice ha scelto, infatti, un abito in pizzo floreale traslucido, molto stretto, con un taglio a sirena. Firmato da Verónica de la Canal, il vestito esaltava al massimo le forme della donna che ha incantato i presenti e i fan sui social.

I commenti, infatti, si sono sprecati e quasi tutti sono stati complimenti verso la ormai ex moglie di Mauro Icardi. “Acceso l’albero più bello dell’Argentina” la frase scelta da Wanda Nara per accompagnare le immagini della serata e tra i commenti non si contano tra “bella“, “meravigliosa“, “sei una regina“. Ancora una volta quindi l’argentina ha fatto centro: i fan sono sempre dalla sua parte.