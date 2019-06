POLINESIA – Il mercato può attendere. Dove giocherà Icardi il prossimo anno? Adesso Wanda e Mauro hanno ben altri pensieri per la testa. La coppia sta trascorrendo una vacanza da sogno nella Polinesia Francese. Una vacanza fortemente voluta dalla coppia per trascorrere qualche giorno in intimità, senza figli al seguito.

Vacanza intima fino ad un certo punto perché comunque Wanda non rinuncia ad aggiornare il suo profilo Instagram nei momenti morti. La sua ultima foto ha colpito nel segno. Cosa si vede in questa foto? Wanda. Tanta Wanda. In tutta la sua generosa abbondanza.

Il suo bikini è esagerato, è strabordante ed ovviamente questa esuberanza fisica non è stata criticata ma fortemente apprezzata dai suoi follower di Instagram. Se la seguono, è anche, se non soprattutto, per scatti come questi.

Nella sua ultima foto Instagram, Wanda ha raccolto 400mila like con più di seimila commenti di apprezzamento. Dalla Polinesia, sta caricando moltissime storie Instagram per tenere aggiornati i suoi fan.

Questa vacanza è stata resa possibile dal fatto che Icardi non è stato convocato dalla Nazionale Argentina di Calcio per la Coppa America in corso in Brasile. In realtà, da questo punto di vista, c’è ben poco da festeggiare perché la Nazionale Argentina, senza di lui, sta andando benissimo.

Non solo, la vera stella della Nazionale Argentina è diventato Lautaro Martinez, calciatore che gli ha rubato il posto anche nell’Inter. Lautaro ha trascinato l’Argentina tra le prime 4 squadre del Sud America. Nell’ultimo match, Lautaro Martinez ha segnato con un colpo di tacco spettacolare che ha fatto il giro del web.

Insomma, ormai Icardi è un corpo estraneo sia nell’Inter che nella Nazionale Argentina. Che si goda almeno questa vacanza da mille e una notte in Polinesia con la sua Wanda. La vacanza più social di sempre.