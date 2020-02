DORTMUND (GERMANIA) – Il Borussia Dortmund ha già individuato il sostituto di Haaland, destinato a palcoscenici più grandi, si tratta del baby fenomeno Youssoufa Moukoko. A fine anno, il bomber norvegese dovrebbe andarsene per 75 milioni di euro, il Dortmund potrebbe promuovere in prima squadra il 15enne che sta battendo ogni record nei campionati giovanili tedeschi. Youssoufa Moukoko è talmente forte che la Nike lo ha già messo sotto contratto con un accordo milionario che scatterà non appena il ragazzo sarà diventato maggiorenne.

Youssoufa Moukoko, il Dortmund ha in casa il sostituto di Haaland.

Come detto, Youssoufa Moukoko è la stella delle giovanili del Borussia Dortmund. Gioca sotto età di ben tre anni ma nonostante questo ha già segnato trenta gol in metà stagione. I suoi mezzi fisici e tecnici sono superiori alla media. Qualche malelingua ha sollevato dubbi sulla sua età ma il Borussia Dortmund ha smentito categoricamente queste accuse.

L’esplosione di questo ragazzo è molto importante per il Borussia Dortmund perché la permanenza di Haaland a fine stagione è praticamente impossibile. Il bomber norvegese, che in Austria viaggiava ad una media gol fuori dal normale, ha continuato a segnare a raffica anche in Bundesliga dove ha già realizzato otto gol in quattro partite. A fine stagione dovrebbe andare a giocare in una big, sono su di lui i più grandi club d’Europa (Juventus inclusa…) (video YouTube).