RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Assurdo in Brasile. Nel corso di Trinidade-San Paolo, partita valida per la Copa Paulista 2019, il calciatore dei padroni di casa Bernardo, è finito a terra dolorante dopo un contrasto di gioco. A quel punto è entrato in campo il veicolo di soccorso ma invece di aiutare il giocatore lo ha investito. I soccorsi invece di migliorare la situazione l’hanno peggiorata.

YouTube, il veicolo di soccorso investe il calciatore