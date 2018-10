RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Grave episodio di violenza in Brasile. Daniel, calciatore di 24 anni del San Paolo in prestito al São Bento, è stato trovato morto dietro alcuni cespugli di un parco nell’area metropolitana di Curitiba.

Daniel è stato ucciso, sul suo corpo sono state trovate ferite mortali da arma bianca. Questa è una certezza. Perché sia morto, come scrive Sport Mediaset, invece è ancora un mistero. Il particolare più agghiacciante è che il corpo di Daniel era privo dell’organo genitale, verosimilmente tagliato con la stessa arma che è servita per ucciderlo.

Nel corso della sua carriera, Daniel ha vestito le maglie di Botafogo, San Paolo, Coritiba, Ponte Preta e Sao Bento.

