TORINO – Colpo salvezza del Bologna. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic ha compiuto l’impresa di giornata andando a vincere sul campo del Torino sesto in classifica in piena zona Europa League. I rossoblù sono stati più forti della sfortuna, infatti i padroni di casa erano passati in vantaggio dopo appena sei minuti di gioco con una sfortunata autorete di Pulgar. Il Bologna ha completato la rimonta tra il 29′ ed il 34′ del primo tempo.

Prima Poli ha pareggiato i conti, poi Pulgar si è fatto perdonare per l’autogol e ha trasformato con freddezza il rigore del 2-1. Nella ripresa, il Torino si è spinto in avanti alla ricerca disperata del pareggio e ha incassato il 3-1 del Bologna. I giochi sono stati chiusi dal giovane Orsolini su assist di Rodrigo Palacio. All’89’, Armando Izzo ha reso meno amara la sconfitta del Torino segnando la rete del definitivo 2-3.

Torino-Bologna 2-3, gli highlights della partita

Le azioni salienti dell’anticipo di Serie A Torino-Bologna da Twitter e YouTube.

Bologna and Torino both a man down!! Torino's Armando Izzo gets one back to make it 3-2!! #tlnsoccer #TorinoBologna #SerieA pic.twitter.com/rVTLeaPYnZ — TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019

Torino get on the board early with a Cristian Ansaldi finish to take a 1 nil advantage at the Stadio Olimpico Grande Torino!! #tlnsoccer #TorinoBologna #SerieA pic.twitter.com/JbkEEkZNgv — TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019

Bologna’s Andrea Poli with an easy header to level the match in Torino 1-1. #tlnsoccer #TorinoBologna #SerieA pic.twitter.com/vUadakAE6t — TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019

Bologna awarded a PK from VAR and Erick Pulgar calmly slots the ball behind Salvatore Sirigu to give Bologna a 2-1 advantage!!! #tlnsoccer #TorinoBologna #SerieA pic.twitter.com/FPMJo8Str5 — TLNTV (@TLNTV) 16 marzo 2019





Visualizza questo post su Instagram @ap16official ➕ @e5pulgar 👏👏👏#WeAreOne 🔴🔵 Un post condiviso da Bologna Fc 1909 (@officialbolognafc) in data: Mar 16, 2019 at 1:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🔥❤️💙🔥 #WeAreOne Un post condiviso da Bologna Fc 1909 (@officialbolognafc) in data: Mar 16, 2019 at 12:16 PDT

Il gol di Orsolini su assist di Rodrigo Palacio da YouTube.