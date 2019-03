Zaira Nara, sorella Wanda, in compagnia di Oriana Sabatini, fidanzata Dybala, su Instagram

BUENOS AIRES – Attenti a quelle due… Zaira Nara, sorella di Wanda Nara, e Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, hanno pubblicato foto e storie su Instagram dove erano insieme all’evento Pandora a Buenos Aires.

Zaira è la conduttrice del programma televisivo “Morfi”, è una delle showgirl più famose in Argentina. All’evento Pandora, al quale ha presenziato, c’era anche la fidanzata di Paulo Dybala, la famosa cantante argentina Oriana Sabatini. Zaira Nara e Oriana Sabatini era le ospiti d’onore dell’evento organizzato da Pandora per promuovere il suo marchio. Come ci ricorda Wikipedia, Oriana Sabatini è nata nel 1996, è figlia di Osvaldo Sabatini, attore argentino e imprenditore, e Catherine Fulop, attrice venezuelana; ha una sorella di nome Tiziana.

È, inoltre, la nipote della nota ex tennista Gabriela Sabatini. Nell’aprile 2017, inizia la sua carriera solista pubblicando il suo primo singolo “Love me down easy”, che riscuote tantissimo successo in Argentina. A maggio 2017 apre il concerto di Ariana Grande, sempre nello stesso anno, a Novembre, apre il concerto dei Coldplay. Successivamente, continua a pubblicare i suoi singoli.

Zaira Nara, la carriera della sorella di Wanda Nara

La sorella di Wanda Nara, invece, ha iniziato la sua carriera come modella da bambina e professionalmente una volta adolescente per l’agenzia Dotto Models. Nel 2008 ha lasciato Dotto Models per entrare a far parte dell’agenzia di Mauricio Catarain Chekka Buenos Aires, grazie al quale ha ottenuto diversi contratti pubblicitari come immagine di prestigiosi marchi d’abbigliamento, lingerie e cosmetici. Come scrive Wikipedia, attualmente fa parte dell’agenzia Multitalent Agency.

Nel 2010 ha partecipato allo show di Marcelo Tinelli Bailando 2010, versione argentina di Ballando con le stelle, dove è arrivata nona ed è stata ospite del programma La Cocina del Show. Nel 2011 ha vinto il pallone rosa e sostituito la sorella Wanda Nara a Bailando 2011 in seguito alla gravidanza di quest’ultima.