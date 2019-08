ROMA – La fine del matrimonio tra Al Bano e Romina Power continua ad essere argomento di discussione. I due si sono allontanati dopo qualche mese la scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi. Quest’ultima nel 1994 ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza a New Orleans. Fino a qualche tempo fa si pensava che la causa della separazione fosse dovuta a questo. Ma in realtà le motivazioni sarebbero diverse.

“È Romina che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi. Prima di allora nella mia famiglia non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. È lì che è uscita l’americana che è in lei. Forse anche l’amata Cellino a lei stava stretta”, ha dichiarato Al Bano. Nonostante l’allontanamento e la relazione del cantante con Loredana Lecciso, la ex coppia è tornata a cantare insieme. Infatti dopo un periodo di stop, la storica coppia si è esibita in Estonia.

Recentemente Al Bano in una lunga intervista al settimanale Oggi ha parlato di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa, e racconta il suo amore per Mosca e la Russia. “Imparò a parlare e scrivere in russo in un mese”, ha spiegato il cantante di Cellino San Marco.

Parlando di Ylenia, Al Bano aveva rivelato al settimanale: “Ho pensato a Ylenia. La prima volta che venimmo a Mosca arrivammo con lei, che amava questa città. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei”.

Il cantante di Cellino San Marco aveva poi aggiunto: “In un mese imparò a parlare e scrivere in russo parlava e scriveva correttamente in cinque lingue. Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei. Era un piccolo genio, Ylenia”.

Un nuovo disco con Romina Power? Al Bano replica così: “Il guaio è che Romina vive in America. Poi i nostri gusti musicali non combaciano. Io rispetto i suoi ma non posso non rispettare i miei, ci vorrebbe più tempo. Malgioglio ci ha dato un brano che è simpatico, ruffiano, vediamo cosa succederà. Ci stiamo lavorando”. (Fonte Oggi).