ROMA – Loredana Lecciso racconta al settimanale Chi di star valutando seriamente la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. La compagna di Al Bano spiega però che in passato “me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. Ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea”.

A farle cambiare idea pare sia la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione. “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini – aggiunge – perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

Ma cosa frena la showgirl pugliese? Loredana ha paura di mostrarsi al naturale: “Non so se avrei il coraggio di farlo – spiega – Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

Loredana Lecciso e il triangolo con Romina Power: “Quando lui 2 anni fa mi chiese…”

La Lecciso, nel proseguire dell’intervista spiega il desiderio di Al Bano che da sempre ha: quello di una famiglia allargata che comprende Loredana e Romina. Secondo la Lecciso, Albano Carrisi è un uomo di pace e “lui sa meglio di me che io non ho mai ostacolato quel progetto” ha spiegato la Lecciso ancora a Chi.

Poi ha proseguito: “Certamente io vivo i miei affetti e cerco di vivere più tempo possibile con chi mi vuole bene. È chiaro che mi piacerebbe essere in pace pure con le persone con le quali non c’è questo rapporto, non ho alcun tipo di preclusione. E quando Albano esprime il desiderio di un’unica famiglia, mi fa tenerezza perché è la richiesta di una persona bisognosa di affetto”.

La Lecciso, a questo punto rispolvera un aneddoto che spiega più di mille parole il suo rapporto con Romina: “Quando Albano mi ha chiesto di invitarla a pranzo, la vigilia di Pasqua di due anni fa, l’ho fatto. Era la domenica delle Palme, quella del ramoscello d’ulivo“.

Fonte: Chi, Leggo, Libero Quotidiano