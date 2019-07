ROMA – Elena Morali sarebbe stata eslcusa dalla prossima stagione di Colorado. L’indiscrezione l’ha lanciata il settimanale “Nuovo”e la diretta interessata si è affrettata a smentire tramite il suo profilo Instagram, dicendo che quanto detto dal settimanale attualmente in edicola non è affatto vero.

I toni del post sono molto accesi, segno che la Morali è infastidita da quanto scritto sul suo conto. Dunque non c’è stato alcun “taglio” e anche nella prossima edizione dello show la dovremmo ritrovare in onda assieme agli altri comici.

“Ma le caz**te che sto leggendo sul fatto di essere stata fatta fuori dalla prossima edizione di Colorado. Certo che ne scrivete di str****te”. L’ex naufraga ha usato queste dure parole per mettere a tacere le voci sul suo conto.

La trasmissione, dopo il successo di quest’anno, è stata ovviamnete riconfermata da Mediaset. La prossima stagione andrà in onda sempre su Italia 1 e dovrebbe cominciare all’incirca nella primavera del 2020. La Morali è molto legata allo show: qui, la showgirl ha conosciuto Gianluca Fubelli in arte Scintilla, suo attuale compagno di vita.

I due stanno insieme da cinque anni e presto si dovrebbero sposare. Per festeggiare la loro unione, i due sono volati a Mykonos in Grecia per concedersi una vacanza rilassata, intima e molto romantica.

“Mi sembra di conoscerti da sempre e di trovare una completezza d’animo quando sei con me. Grazie per avermi insegnato a ridere di gusto anche davanti alle situazioni difficili. Ti amo”, ha detto Elena a proposito di Scintilla. La coppia è molto affiatata e non si cura affatto delle critiche che spesso arrivano dagli haters. Una storia d’amore, dunque, che prosegue a gonfie vele.

Fonte: Instagram, Nuovo