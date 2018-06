ROMA – Alberto Mezzetti dopo aver vinto il Grande Fratello punta direttamente alla conduttrice, Barbara D’Urso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In diverse dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane alla stampa il protagonista del reality show Mediaset ha lasciato intendere di essere davvero interessato alla signora di Canale Cinque.

“Barbara mi ha folgorato. È una donna eterna, affascinante, ammaliante, per cui potrei fare follie”, ha detto al settimanale Di Più. I due avevano in programma una cena subito dopo la fine del programma , vinta in una scommessa, ma non è chiaro se la cena si sia poi tenuta oppure no. Ma lui sembrerebbe desiderarla: “Mi piacerebbe se la signora d’Urso volesse conoscermi per davvero. Magari durante la stagione estiva. Al mare. Sulla spiaggia. Lei e io…”, ha ribadito.

Alberto sostiene che la differenza di età non gli interessa:

“Non mi interessa se ha 27 anni più di me (lei ne ha 61, lui 34, ndr), l’amore va oltre i confini della data di nascita e tante coppie al giorno d’oggi sono formate da uomini e donne con età molto diverse. Io sono anche consapevole che la vita cambia di giorno in giorno e che oggi non posso fare a meno di sperare che Barbara D’Urso mi dia una possibilità. Mi merito un po’ di fortuna perché, in passato, sono stato molto sfortunato”.

Il riferimento è alla storia che Alberto ha detto di avere da quattro con una ragazza del Nord Italia conosciuta a Formentera nel 2010: “E’ stato un colpo di fulmine: amore a prima vista. Sono stato con lei anche prima di entrare nella Casa e poi è sempre nei miei pensieri. Sono consapevole che potrebbe essere quella giusta…”.