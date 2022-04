Alessandro Greco chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, dove e quando è nato, vita privata, Instagram. E’ un conduttore televisivo, radiofonico e imitatore, che ha vissuto il suo momento di gloria a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Ora sta tornando alla ribalta. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, la biografia di Alessadnro Greco

Alessandro Greco è nato Grottaglie (Taranto) il 7 marzo 1972. Allo stato attuale ha dunque 50 anni. E’ del segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 191 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno agli 85 chili.

Inizia la carriera come presentatore imitatore in radio e TV private a livello locale e in feste di piazza. Nel 1992 partecipa al concorso per nuovi talenti nel programma Stasera mi butto su Rai 2, senza vincere. Nel 1995 e nel 1996 è nel cast di Unomattina estate e conduce la seconda edizione del Seven Show in onda sul circuito Italia 7. Negli anni successivi gli è affidata la conduzione di Furore, di cui interpretava la sigla iniziale, Rai 2 (5 edizioni, dal 1997 al 2001) e Colorado, su Rai 1. Nel 1998 partecipa come concorrente all’ultima puntata del programma di Canale 5 Beato tra le donne, puntata di soli concorrenti VIP, vincendo anche la puntata e il titolo di Beato vip tra le donne 1998.

Moglie, figli, castità, dove vive, Instagram, la vita privata di Alessandro Greco

È sposato con la showgirl Beatrice Bocci, i due si sono sposati civilmente il 29 settembre 2008 e in chiesa il 6 aprile 2014. La coppia ha due figli: Alessandra, figlia adottiva del conduttore nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo.

Alessandro e Beatrice hanno deciso di rimanere casti per tre anni, prima del matrimonio. I due hanno spiegato che l’esigenza della rinuncia al sesso è dipesa dall’incontro reale con la fede che, a causa del precedente matrimonio della Bocci, veniva meno nella loro condizione. Infatti, sono serviti anni per ricevere l’annullamento alla Sacra Rota del primo matrimonio che ne impediva la loro felicità.

La famiglia vive a San Giovanni Valdarno (Arezzo), dove è nata e cresciuta Beatrice. Il conduttore ha una pagina ufficiale su Instagram, molto seguita.