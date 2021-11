Alex Schwazer chi è: moglie Kathrin Freund, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del marciatore italiano

Chi è Alex Schwazer: moglie Kathrin Freund, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del marciatore italiano. Alex è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Alex Schwazer

L’atleta è nato il 26 dicembre 1984 (età 36 anni), Vipiteno. E’ alto quasi 190 cm per un peso forma di 70 kg. Alex Schwazer è un marciatore italiano.

La moglie, i figli, la vita privata di Alex Schwazer

Dal 2007 al 2012 ha avuto una relazione sentimentale con la pattinatrice Carolina Kostner. Dal 2016 ha iniziato a frequentare Kathrin Freund, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019. I due hanno due figli, un maschio e una femmina.

Chi è la ex Carolina Kostner

Vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Soči 2014, campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Campionati del mondo (2008 e 2013 argento; 2005, 2011 e 2014 bronzo), cinque volte campionessa europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), medagliata altre sei volte ai Campionati europei (argento nel 2009 e nel 2011, bronzo nel 2006, 2014, 2017 e 2018), vincitrice della Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura 2011, medaglia di bronzo ai Campionati mondiali juniores del 2003, e nove volte campionessa italiana (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 e 2018), Carolina ha anche concluso tre stagioni consecutive (2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013) come prima al mondo nella classifica dell’ISU.

La carriera di Alex Schwazer

Alex è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l’archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall’Agenzia mondiale antidoping.