Ambra Angiolini chi è, età, dove e quando è nata, compagno, figli, Instagram, vita privata, X Factor, biografia e carriera

La carriera di Ambra Angiolini in televisione inizia molto presto, facendosi notare in particolare nel programma Non è la Rai agli inizi degli anni Novanta. Da quel momento Ambra non si è più fermata: ha intrapreso la carriera d’attrice con grande successo, ha proseguito quella televisiva e teatrale, con alcune incursioni anche nel mondo della radio e ad oggi è una delle personalità più eclettiche e apprezzate d’Italia. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Ambra Angiolini Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile del 1977. Ha 46 anni. E’ alta 175 cm. Frequenta le scuole elementari in un istituto di suore, dimostrando una grande passione per la danza. Le viene così segnalato un casting Fininvest al quale partecipa. Entra nel mondo dello spettacolo poco più che bambina come figurante in due edizioni dello show di Rai1 Fantastico nel 1990 e nel 1991. Debutta nel 1992 con il programma Bulli e pupi, interpretando la canzone Poster di Claudio Baglioni.