Rosanna Fratello è tra gli ospiti della puntata di oggi di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Con sette partecipazioni al Festival di Sanremo, diverse canzoni di successo e esperienze in tv e al cinema, la carriera di Rosanna Fratello è senza dubbio ricca di momenti importanti e di anni indimenticabili. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei dalla sua età al suo percorso artistico passando per la vita privata.

Rosanna Fratello età e biografia

Rosanna Fratello, il cui nome completo è Elda Rosanna Fratello è nata il 26 marzo 1951 a San Severo, in provincia di Foggia, Rosanna ha 73 anni. Durante la sua infanzia, si trasferì con la famiglia a Cinisello Balsamo, nei pressi di Milano. Qui, il padre avviò una piccola azienda di ossidazione anodica, gestita insieme al figlio Antonio. La giovane Rosanna dimostrò fin da subito un grande interesse per la musica e la recitazione, iniziando a coltivare le sue doti artistiche.

Nel 1967, a soli 16 anni, Rosanna firmò il suo primo contratto con l’etichetta discografica Arlecchino di Enzo Amadori. Questo le permise di incidere le sue prime canzoni, tra cui “È più forte di me” e “Quando dico che ti amo”. La svolta arrivò nel 1969, quando partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Il treno”. Questo segnò l’inizio di una brillante carriera musicale.

Il successo negli anni ’70

Gli anni ’70 furono il periodo di maggior successo per Rosanna Fratello. Nel 1970, pubblicò il suo primo album, “Rosanna”, che includeva brani che divennero immediatamente popolari. Nello stesso anno, entrò a far parte del cast di “E noi qui”, un programma televisivo di successo con Giorgio Gaber, Ombretta Colli e Gino Bramieri.

Nel 1971, Rosanna fece il suo debutto cinematografico nel film “Sacco e Vanzetti” diretto da Giuliano Montaldo. La sua interpretazione di Rosa, la moglie di Sacco, le valse il Nastro d’Argento come miglior attrice esordiente. Questo ruolo segnò l’inizio della sua carriera nel cinema, consolidando la sua fama anche come attrice.

Durante gli anni ’70, Rosanna Fratello partecipò numerose volte al Festival di Sanremo. Tra le sue esibizioni più memorabili ci sono quelle con “Ciao Anni Verdi” (1970), “Amsterdam” (1971), “Un po’ di coraggio” (1974) e “Va speranza va” (1975), con cui si classificò al secondo posto. Questi brani, insieme a “Sono una donna, non sono una santa”, rimasero impressi nella memoria collettiva del pubblico italiano.

Negli anni ’80, la carriera di Rosanna Fratello ha subito una lieve decelerazione, dovuta alla sua decisione di dedicarsi maggiormente alla famiglia. Tuttavia, nel 1980, ha pubblicato l’album “Mediterraneo” in collaborazione con Cristiano Malgioglio. Ha partecipato anche al programma televisivo “Premiatissima”, formando un trio musicale con Little Tony e Bobby Solo.

Negli anni ’90, Rosanna è tornata alla ribalta con l’album “Stammi vicino” (1994) e con la sua partecipazione a varie trasmissioni televisive, tra cui “Domenica In” e “Viva Napoli”.

Nel 2011, Rosanna Fratello ha collaborato nuovamente con Cristiano Malgioglio per l’album “Tre rose rosse”. Tra i suoi progetti più recenti, il brano “Non si pesa in grammi l’anima”, pubblicato nel 2019. Nel 2023, Rosanna ha partecipato al popolare reality show “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini.

Vita privata

Nel 1975, Rosanna Fratello sposò Pino Cappellano, un pasticcere che gestiva una rinomata pasticceria a Como. Dal loro matrimonio, nel 1977, nacque la figlia Guendalina. La famiglia è sempre rimasta molto unita, e nel 2010 Rosanna è diventata nonna. Nonostante la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Rosanna ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la vita professionale e quella familiare.

Profilo Social

Rosanna Fratello è attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale. È possibile seguirla su Instagram (@rosannafratelloreal) e su Facebook, dove interagisce con i fan, pubblica foto e video, e condivide aggiornamenti sui suoi progetti e attività.