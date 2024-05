Tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona” c’è anche Susanna Messaggio. La showgirl sarà ospite di Caterina Balivo insieme a Miriana Trevisan per un toccante ricordo a Mike Bongiorno a pochi giorni dalla data in cui avrebbe compiuto 100 anni. Ma scopriamo qualcosa in più su Susanna Messaggio, dalla sua età al suo percorso artistico passando per la vita privata.

Susanna Messaggio età e breve biografia

Susanna Messaggio è nata a Milano il 30 gennaio 1963 e ha 61 anni. È entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima, facendo il suo debutto nel 1979 nel programma televisivo “La bustarella” su Antennatre. Tuttavia, è con la trasmissione “Portobello” di Enzo Tortora, nel 1982, che ha ottenuto una grande popolarità, interpretando il ruolo della telefonista “Goccia di Luna”. Da allora, la sua carriera è stata una successione di partecipazioni a programmi televisivi di grande successo, soprattutto al fianco di Mike Bongiorno in trasmissioni come “Telemike”, “Superflash” e “Bis”.

Oltre alla televisione, Susanna ha avuto esperienze cinematografiche. Ha debuttato sul grande schermo con il film di Enrico Oldoini “Lui è peggio di me” nel 1985 e successivamente è tornata al cinema con “Asfalto rosso” nel 2011, diretto da Ettore Pasculli.

Oltre alla televisione, Susanna Messaggio ha coltivato una forte passione per l’istruzione e la psicologia. Nel 1987, si è laureata in Lingue con una tesi sulla letteratura tedesca, focalizzandosi sull’opera di Heinrich Böll. Successivamente, nel 1996, ha conseguito una seconda laurea in Pedagogia, dedicandosi in particolare alla psicologia infantile e alla psicopedagogia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con l’Università Statale di Milano, dove ha svolto attività di ricerca e insegnamento.

Ha anche scritto su numerose testate nazionali, tra cui Il Giorno, Corriere della Sera e Salve. Ha affrontato temi legati alla salute, al benessere e alle problematiche dell’infanzia. Inoltre, ha diretto il periodico a fumetti Tiramolla, dedicandosi al ritorno alle pubblicazioni di questo storico giornale.

Nel 2000, Susanna Messaggio ha aperto una propria società di comunicazione, Tre Cerchi Srl, specializzata nei settori della salute, del benessere e della farmaceutica. Questa società è poi diventata SM Strategie di Comunicazione, un’agenzia di net-working, strategie di comunicazione e ufficio stampa. Il suo cognome, particolarmente evocativo, sembra predestinato a una carriera nel campo della comunicazione.

Oggi, Susanna Messaggio non appare frequentemente in televisione, preferendo concentrarsi sulla sua carriera di educatrice e sui progetti legati alla comunicazione e al benessere.

Vita privata

Susanna Messaggio si è sposata tre volte e ha avuto tre figli. Il suo primo matrimonio è avvenuto quando era molto giovane, fuggendo con un italo-austriaco per vivere sulle montagne tedesche. Tuttavia, è con il suo secondo matrimonio che ha vissuto un grande trauma: la perdita della sua primogenita, Alice, nata nel 1992 e deceduta poco dopo il parto a causa di una malattia cardiocircolatoria.

Dal secondo matrimonio è nata Martina, il 7 giugno 1995, che ha portato gioia nella sua vita dopo la dolorosa perdita di Alice. Il terzo matrimonio di Susanna Messaggio, con l’imprenditore Giorgio Olivieri, è stato celebrato nel 2005. Da questa unione è nato il suo terzo figlio, Iacopo.

La perdita di Alice ha segnato profondamente Susanna, che ha condiviso questa dolorosa esperienza solo anni dopo, durante un’intervista con Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”. In quell’occasione, ha raccontato di come la morte della figlia l’abbia spinta a cambiare indirizzo di studi, abbandonando la medicina per dedicarsi alla psicologia, con l’obiettivo di aiutare altre donne che avevano vissuto lo stesso dramma.