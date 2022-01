Angelo Russo “Catarella” chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Il commissario Montalbano e biografia

Chi è Angelo Russo “Catarella”: età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Il commissario Montalbano e biografia dell’attore questa sera ospite a I Soliti Ignoti, il quiz-game condotto da Amadeus su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Angelo Russo

Angelo Russo è nato il 21 ottobre 1961 a Ragusa (età 60 anni) da padre siciliano e madre napoletana. Fin da piccolo mostra doti recitative, mettendo in luce le sue qualità artistiche fino ad assumere ruoli da attore sia in teatro sia in televisione e raggiungendo la notorietà nazionale per la sua parte nel ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva Il commissario Montalbano. Ha recitato anche nella fiction Il capo dei capi e interpretato una piccola parte nel film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni del 1999. Nel 2019 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, in coppia con Anastasia Kuzmina, arrivando in finale e classificandosi quinto.

Moglie, figli e vita privata di Angelo Russo

E’ sposato con Laura Belluardo e ha una figlia, di nome Leandra. Durante Ballando con le stelle, si è scoperto che è stata proprio la figlia a incoraggiare il padre a fare il provino per il ruolo del personaggio Catarella, nella serie de Il commissario Montalbano.