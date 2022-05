Anticipazioni Uomini e Donne 25 maggio: Ida Platano e Riccardo Guarnieri protagonisti della puntata

Le anticipazioni della puntata del 25 maggio 2022 di Uomini e Donne. Riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri nella puntata odierna della trasmissione tv condotta da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida e Riccardo saranno i grandi protagonisti della puntata di oggi. Galeotta la sfilata degli uomini del trono over. Infatti, al termine della stessa, Riccardo si avvicinerà a Ida per regalarle delle rose rosse. Ricordiamo che al momento Riccardo e Ida sono ex fidanzati. Infatti la loro storia d’amore è terminata qualche mese fa. Ma ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma grazie a questo gesto nobile da parte di Riccardo. Le rose rosse hanno colpito molto a Ida…

Anticipazioni Uomini e Donne, spazio anche alle esterne di Veronica

Veronica è nello studio di Maria De Filippi per trovare l’amore della sua vista. Ma al momento non ha le idee chiare. Diciamo che si trova ancora in una fase di studio. Infatti a Veronica piacciono esteticamente due ragazzi: Matteo e Andrea. Adesso dovrà uscire con loro per conoscerli meglio e per capire con quale dei due si trova meglio da un punto di vista caratteriale.

Stando alle anticipazioni della puntata odierna, questa puntata avrebbe reso Matteo il suo preferito. Ma Andrea non è intenzionato a darsi per vinto e farà di tutto per conquistare il cuore di Veronica.