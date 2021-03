Anticipazioni Uomini e Donne news puntata di oggi lunedì 22 marzo: Gero lascia la trasmissione?

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 22 marzo. Come ogni settimana dal lunedì al venerdì arriva puntuale nel primo pomeriggio su Canale Cinque il dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi il protagonista della puntata di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, sarà il trono over con Gero e Maurizio.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 22 marzo

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 22 marzo, ci sarà Gero che lascerà definitivamente la trasmissione. O almeno questo è quello intenzionato a fare. Gero infatti spiegherà di non riuscire a continuare questo percorso nel programma di Canale 5 e quindi deciderà di gettare la spugna.

Alla tronista Samantha non andrà già questa decisione dopo la bella esterna che hanno fatto. Samantha infatti non crede sia finto ma non capisce perché dopo le belle parole che le ha detto vuole andarsene via. Lara anche lascerà la trasmissione visto che era in partecipazione solo per conoscere Gero. Poi ci sarà anche Maria De Filippi che riprenderà Maurizio, accusandolo di essere in trasmissione solo per visibilità e non per un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda lo scorso venerdì, abbiamo visto un inatteso ritorno per Gemma Galgani del trono over che ha ammesso di sentirsi sola dopo aver chiuso la frequentazione con Cataldo. Gemma ha deciso così di risentire Maurizio Giaroni a cui ha inviato un messaggio ricevendo immediatamente una risposta. In studio però sono arrivate le consuete critiche di Tina Cipollari che se l’è presa sia con Gemma che con Maurizio. I due infatti avevano interrotto la loro frequentazione solo qualche settimana fa e il sospetto di Tina Cipollari è che stiano facendo tutto per avere visibilità.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming online

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 22 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.