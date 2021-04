Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi martedì 6 aprile Gemma Galgani e Armando Incarnato

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi martedì 6 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì torna nel primo pomeriggio su Canale Cinque lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani ma ci sarà spazio anche per Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi martedì 6 aprile

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne la puntata di oggi sarà all’inizio dedicata a Gemma Galgani dopo la delusione ricevuta nell’ultima puntata. Gemma Galgani infatti al centro dello studio si è confrontata prima con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo. Entrambi le hanno spiegato di vederla solo come un’amica deludendo Gemma che sperava di rivivere nuove emozioni. Oggi quindi ci saranno dei nuovi confronti.

Armando Incarnato invece ha cominciato una frequentazione con Angela, la dama che usciva con Luca Cenerelli. Tra i due ci sarebbero stati anche dei baci ma da troppo tempo Armando non ha la possibilità di spiegare cosa sia realmente successo, quindi lo rivedremo nella puntata di oggi.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 6 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.