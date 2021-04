Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi giovedì 22 aprile: Ida Platano, Giacomo, Massimiliano...

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi giovedì 22 aprile. Le indiscrezioni ci dicono che i protagonisti della puntata dovrebbero essere Ida Platano, Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone.

Anticipazioni Uomini e Donne 22 aprile: Ida Platano

Il ritorno di Ida Platano, si potrebbe dire così. Ida fa parte della lista di nuove dame che, insieme a nuovi cavalieri, sono entrati in trasmissione da questa settimana. Ma non è una new entry: è stata protagonista già in passato della trasmissione di Maria De Filippi. La sua storia con Riccardo Guarnieri è stata una delle più seguite dal pubblico. Oggi che la storia è finita, ha deciso di tornare in studio. E nello studio ha notato due ragazzi del parterre, Luca e Marco. Con uno dei due ha anche ballato. E poi… pare abbia incontrato qualcuno fuori. Chi sarà?

Anticipazioni Uomini e Donne: Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone

Due vicende che stanno appassionando il pubblico di Uomini e Donne da settimane sono quelle di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Per Giacomo è ormai corsa a due tra Martina e Carolina. Lui non sa proprio scegliere, alternando momenti di intimità e parole dolci ora per una, ora per l’altra. Ogni puntata, in questo senso, può riservare un colpo di scena. Massimiliano invece ha portato in esterna Eugenia e Federica. Come sarà andata?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 22 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.