Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi lunedì 3 maggio: la scelta di Samantha, il trono di Giacomo

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi lunedì 3 maggio 2021. Secondo i rumors, nello studio di Maria De Filippi oggi ci saranno due sttorie protagoniste: la scelta di Samantha, il trono di Giacomo.

Anticipazioni Uomini e Donne 3 maggio: la scelta di Samantha Curcio

Samantha Curcio è divisa tra Alessio e Bohdan. Dopo settimane di tira e molla, con la tronista curvy indecisa tra i due ragazzi, finalmente è arrivato il momento dell scelta. Stando alle indiscrezioni, Samantha ha scelto Alessio.

Nelle ultime puntate Bohdan si era arrabbiato per il riavvicinamento tra Samantha e Alessio. Tanto da minacciare di andare via (salvo poi tornare sui propri passi). Invece Samantha e Alessio sembrano aver risolto i problemi tra loro. E lei ha deciso di rivelare la propria decisione a Bohdan, in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giacome Czerny tra Carolina e Martina

Altra storia che va avanti da settimane, quella del trono di Giacomo Czerny. Giacomo tra Martina e Carolina. Il tronista sembra continuare a tenere il piede in due scarpe. Nell’esterna con Carolina è scattato il bacio. Tanto che le telecamere sono state spente.

Martina in studio si è arrabbiata, allora la regia ha mandato in onda il filmato della sua esterna con Giacomo. Anche qui, bacio a telecamere spente. Come andrà a finire?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di lunedì 3 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.