Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 14 aprile: Samantha Curcio e Maria Tona protagoniste

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 14 aprile 2021. Sarà la puntata con due protagoniste al femminile: Samantha Curcio e Maria Tona.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 aprile: Samantha Curcio tra due corteggiatori

Samantha Curcio è indecisa tra due corteggiatori. I rumors e gli abboccamenti delle ultime puntate fanno pensare che la tronista curvy, che non sembra convinta da nessuno dei suoi pretendenti, alla fine sia indecisa solo tra due di loro. Alessio e Bodhan. Ma il finale di questa storia è ancora tutto da scrivere.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 aprile: il ritorno di Maria Tona?

In molti si attendono il ritorno di Maria Tona. La tronista del trono over è stata protagonista in molte puntate da inizio 2021, ma da qualche tempo sembra uscita dai radar. Dunque, sembra davvero strano che possa restare così a lungo lontana dai riflettori. I telespettatori si aspettano che torni presto, magari proprio oggi (o domani).

Uomini e Donne: Giacomo Czerny tra Martina e Carolina

Altro possibile protagonista della puntata è il tronista Giacomo Czerny. Che sembra diviso tra due corteggiatrici: ha portato in esterna due volte Martina Grado e lasciato a casa Carolina Ronca. Ma i tempi sembrano maturi perché torni sui suoi passi e provi l’esperienza fuori dallo studio anche con Carolina.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 14 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.