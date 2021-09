Antonella Attili chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza, Nuovo Cinema Paradiso e carriera dell’attrice

Antonella Attili chi è: marito, figli, vita privata, età, Nuovo Cinema Paradiso e carriera dell’attrice. Antonella sarà tra gli ospiti di Propaganda Live. Trasmissione televisiva che va in onda in prima serata su La7 ed è condotta da Diego Bianchi ‘Zoro’.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Antonella Attili

L’attrice è nata il 3 aprile del 1963 ed oggi ha quindi 58 anni. E’ alta 168 cm per un peso forma di 50 kg. Antonella Attili è un’attrice italiana. Ha raggiunto la popolarità recitando in diversi film con la regia di Giuseppe Tornatore.

Il marito, i figli: la vita privata di Antonella Attili

Sappiamo molte cose sulla sua carriera da attrice ma abbiamo pochissime informazioni sulla sua vita privata. Questa è una scelta della stessa Attili che vuole far conoscere ai suoi fan solamente aspetti legati al suo lavoro. Quindi non possiamo dire niente sul marito ma sappiamo che ha due figli, un maschio ed una femmina.

Antonella Attili e il debutto nel mondo della recitazione con Nuovo Cinema Paradiso

Nel 1988 il suo esordio al cinema, interpretando la madre del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, per la regia di Giuseppe Tornatore. Il film vince il Gran premio della giuria al Festival di Cannes e l’Oscar come miglior film straniero. Lavora ancora con Tornatore in Stanno tutti bene e L’uomo delle stelle. Prende parte anche a Il lungo silenzio, unico film italiano di Margarethe von Trotta. Nel 1994 lavora a Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati, dove compare tra i protagonisti accanto a Angiola Baggi e Delia Boccardo. Anche Anthony Minghella la vuole per un piccolo ruolo nel suo Il paziente inglese.

Il film di Stefano Incerti Prima del tramonto le vale la candidatura al Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.