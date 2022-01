Antonella Clerici, chi è, età, altezza, peso, dove vive, sorella, padre, figlia, marito, Sergio Cossa, Vittorio Garrone. E’ una delle conduttrici più conosciute e amate della tv italiana. Ma andiamo a scoprire la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Antonella Clerici

E’ nata il 6 dicembre 1963 a Legnano, in provincia di Milano. Allo stato attuale ha dunque 58 anni. E’ alta 167 centimetri e il suo peso forma è di circa 53 chili.

Padre, madre, sorella Cristina: la famiglia di Antonella Clerici

Il padre di Antonella all’epoca possedeva un colorificio mentre la mamma era casalinga. H anche una sorella di nome Cristina, che fa la psicologa. Antonella Clerici si è diplomata al liceo classico e ha preso una laurea in giurisprudenza con 110 e lode.

Il compagno Vittorio Garrone, gli ex mariti, Sergio Cossa, i figli, Instagram la vita privata di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha avuto due mariti: il giocatore di basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa. Archiviati questi matrimoni, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Eddy Martens. Da questo amore, è nata la figlia Maelle. In questo momento, la Clerici ha una relazione sentimentale con Vittorio Garrone (che invece ha avuto tre figli – Beatrice, Luca e Agnese – da precedenti rapporti di coppia). Come tutte le persone della sua fama, anche lei ha un account ufficiale su Instagram.

La carriera di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha una carriera di successo alle spalle. Dopo aver debuttato negli anni ottanta in reti locali, è divenuta nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi.

Dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010) ha condotto La prova del cuoco, trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata come Il ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, Sanremo Young, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior.