MILANO – Asia Argento è fuori da X Factor, ma solo dai live. Le puntate già registrate della dodicesima edizione del talent show infatti la vedranno ancora protagonista, anche dopo essere stata cacciata per le accuse di molestie di Jimmy Bennet.

La Argento dunque comparirà nelle puntate registrate al fianco degli altri giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. Impossibile tagliarla dalle puntate già pronte alla messa in onda, quindi comparirà regolarmente come giudice per le fasi di selezione ormai registrate.

Anche se l’attrice ha negato le accuse di Bennet e in un lungo comunicato del suo avvocato ha annunciato che smetterà di pagare l’attore, che aveva chiesto soldi in cambio del silenzio delle presunte molestie subite e mai confermate dalla Argento, Sky conferma la sua decisione di metterla alla porta per i live del talent show. In una nota Sky ha dichiarato:

“Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FreemantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma è che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica è il talento”.

Il quarto giudice, che sostituirà l’attrice, sarà però annunciato solo più avanti.