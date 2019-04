ROMA – Ve lo immaginate Carlo Cottarelli ballerino per una notte? Milly Carlucci ci prova, sperando di vederlo ospite a Ballando con le Stelle, ma lui declina cortesemente l’invito.

Tutto nasce da un video caricato su Twitter dalla conduttrice, in cui si professa piacevolmente sorpresa di aver scoperto che Cottarelli è un fan della trasmissione. “Carissimo professor Cottarelli – afferma Milly – sono sempre più onorata di sapere che segue Ballando con le Stelle, la invito ufficialmente in pista. Verrà?”.

A strettissimo giro è arrivata la risposta garbatissima del professore: "Gentile Milly, grazie dell'invito! – ha scritto nei commenti – Si, seguo fedelmente (appena posso!) Ballando con le stelle, fin da quando stavo a Washington….anno dopo anno non mi stanca mai…ma sono un caso disperato come ballerino per cui purtroppo…. niente pista per me! Ma continuerò a seguirvi!!".