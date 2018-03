ROMA – Le frecciatine in diretta di Paolo Bonolis a Barbara D’Urso non sono certo passate inosservate, anzi. La regina di Pomeriggio Cinque e di Domenica Live ha deciso di replicare nel modo più “sottile” possibile. Dai microfoni del suo talk show ha fatto pubblicità ad un programma concorrente di Bonolis. Si tratta di Almanacco, condotto dalla giornalista Roberta Floris, in onda su Rete 4.

“Salutiamo chi ci ricorda sempre”: questa la frecciatina che Bonolis aveva lanciato alla conduttrice di Canale 5. Se tra Barbara D’Urso e Paolo Bonolis non scorreva già buon sangue, per il sito di Libero quotidiano ora si prevedono scintille nei corridoi di Mediaset e la tensione sembra destinata a salire:

“Già tra i due c’era stato uno scambio di frecciatine velenose, quando Bonolis ha richiamato la collega che non lancia mai il suo programma. Poco dopo è arrivata quella che in molti hanno letto come la risposta della D’Urso. In trasmissione è arrivato come ospite la giornalista di Rete 4 Roberta Floris, che ha approfittato per promuovere il suo Almanacco, in onda proprio durante Avanti un altro di Bonolis. Per molti un invito a cambiare canale”.