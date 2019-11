ROMA – Belen Rodriguez ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per il suo presunto flirt con Andrea Damante. Un gossip da lei subito bollato come una “fake news”.

“È un amico di famiglia, dei miei fratelli e quelle voci non sono vere – ha detto la showgirl argentina a Valerio Staffelli che l’ha raggiunta a casa -. Può chiedere ai diretti interessati”. Poi Belen ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis, ex di Damante, che su Instagram aveva detto “devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie”: “Tra tutte le famiglie – le parole della Rodriguez -, hanno pensato che la famiglia da rovinare fosse la mia ma non è così”.

Poi Valerio Staffelli le chiede se è gelosa di Diletta Leotta visto che lavora con suo marito Stefano De Martino: “Non sapevo lavorassero insieme. Non me l’ha detto Stefano. A me sta simpaticissima Diletta, andiamo anche a cena insieme”.

Per Belen è il ventottesimo Tapiro d’oro, un record. La showgirl argentina è primatista assoluta nella classifica dei più attapirati della storia di Striscia la Notizia.

Fonte: STRISCIA LA NOTIZIA.