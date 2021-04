Fa discutere il cachet da capogiro di Belen Rodriguez, ospite a La canzone segreta. A rivelare la cifra stratosferica intascata dalla showgirl argentina per una comparsa di un’ora nel programma di Serena Rossi è il quotidiano Il Giornale. Ma in una nota inviata a Dagospia, la società di produzione Blu Yazmine smentisce categoricamente.

Belen Rodriguez, quanto è stata pagata per la Canzone Segreta

Secondo quanto scrive Il Giornale il compenso di Belen Rodriguez ammonterebbe a ben 100mila euro, per appena un’ora di presenza. Una cifra che ha fatto drizzare i capelli ai parlamentari della Lega che in commissione di vigilanza Rai hanno chiesto spiegazioni.

“Abbiamo presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza. Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato”, hanno fatto sapere i parlamentari del Carroccio.

Belen Rodriguez, le proteste della Lega in Commissione Vigilanza

“In un momento così delicato per il Paese – afferma la Lega – sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica”.

E ancora: “L’ennesima beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative”.

“Anche per questa ragione – conclude la nota – abbiamo chiesto di conoscere i compensi ricevuti dagli ospiti dell’intera stagione di questo programma e a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata”.

Belen Rodriguez, la smentita di Blu Yazmine

Ma a mettere a tacere le polemiche ci ha pensato Blu Yazmine, società di produzione del programma di Serena Rossi. In una nota inviata a Dagospia, fanno sapere che “la società di produzione Blu Yazmine smentisce categoricamente la cifra di 100mila euro quale compenso per la partecipazione della signora Belén Rodríguez alla trasmissione “Canzone Segreta”. Il compenso realmente riconosciuto all’artista è nettamente inferiore ed in linea con i suoi precedenti in Rai”.