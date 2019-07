Caduta Libera, Nicolò Scalfi vince altri 131mila euro. La voce clamorosa

ROMA – Il campione di “Caduta Libera” Nicolò Scalfi, dopo aver sfiorato la vittoria per 4 serate consecutive, ieri, martedì 2 luglio, è riuscito a sbancare il banco. Di nuovo.

Questa volta Scalfi si è portato a casa 131mila euro, arrivando a un totale di 641mila euro.

Ma le puntate del quiz, questo è noto, sono registrate. E in queste ore una strana voce parla di eliminazione in arrivo per il campione, anzi campionissimo, del programma condotto da Gerry Scotti: “Il campione di Caduta Libera – è la voce che circola sui social – è stato sconfitto. Le puntate sono state registrate in largo anticipo. Credo che vedremo la sua sconfitta entro metà luglio”.

Ma c’è anche chi azzarda già una data: il prossimo 5 luglio sarà il giorno dell’eliminazione di Nicolò. Sarà vero? Non resta che aspettare le prossime puntate.

Fonte: Caduta Libera.