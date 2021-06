Chi è Carla Ruocco, figli, marito, dove vive, età, famiglia della deputata 5 Stelle. Carla Ruocco è tra gli ospiti di giovedì 3 giugno a Oggi è un altro giorno, la trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età, studi: la biografia di Carla Ruocco

Classe 1973, Carla Ruocco è nata il 28 luglio, sotto il segno zodiacale del Leone, a Napoli. Nel 1991 si è diplomata al Liceo classico Umberto I di Napoli con il voto di 60/60. Nel 1996 la laurea in Economia e commercio all’Università Federico II di Napoli, ottenuta con lode e menzione speciale per la carriera.

Abilitata alla professione di dottore commercialista, Carla Ruocco ha lavorato come revisore dei conti revisionando bilanci di società multinazionali, banche ed enti pubblici. Successivamente ha lavorato come controller presso una società multinazionale farmaceutica.

Ha vinto due concorsi all’Agenzia delle entrate come internal auditor e come funzionario tributario. In quest’ultima veste lavora presso la Direzione Centrale Accertamento.

Compagno e figli: la vita privata di Carla Ruocco

Poco si sa della vita privata di Carla Ruocco: in alcuni post sui social la deputata ha parlato di un figlio ma non è noto se abbia un compagno o un marito. Lo scorso anno Carla Ruocco ha categoricamente smentito, anche per vie legali, di avere una relazione con Marcello Minenna, all’epoca indicato dai 5 Stelle come possibile presidente Consob, poi diventato direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Carla Ruocco, carriera politica

Attivista di lungo corso del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, nel 2013 Carla Ruocco decide di candidarsi alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle.

E’ stata eletta deputata nella circoscrizione XV Lazio 1. Alla Camera è stata vicepresidente della VI Commissione (Finanze), ed è entrata a far parte della Commissione speciale per l’esame di atti del governo. Pochi mesi più tardi è membro della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Alle politiche del 2018 è rieletta alla Camera, dove torna a presiedere la Commissione Finanze. Dal 6 febbraio 2020 è stata nominata Presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Pochi giorni dopo ha rinunciato alla presidenza della Commissione Finanze in quanto contraria all’accettazione di doppi incarichi politici.