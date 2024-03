Carolina Castagna è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Carolina sarà in diretta video da Filadelfia, dove ora risiede facendo la spola con Roma. Figlia del celebre conduttore televisivo Alberto Castagna, ha affrontato le sfide della vita con coraggio e ha costruito la sua carriera nel campo della medicina. Ma scopriamo qualcosa in più su Carolina.

Carolina Castagna età, infanzia e la perdita del padre

Carolina è nata il 22 maggio 1992 (31 anni) a Roma. E’ l’unica figlia di Alberto Castagna e della sua ex moglie Pucci Romano, nota dermatologa.. La sua infanzia è stata segnata dalla prematura scomparsa del padre, avvenuta quando aveva solo 13 anni. Alberto Castagna, noto per il programma televisivo “Stranamore”, è deceduto l’1 marzo 2005 a causa di un’emorragia interna. Questo evento ha rappresentato un grande trauma per Carolina, ma grazie all’amore e al sostegno della madre è riuscita a superare questa dolorosa perdita.

Cosa fa nella vita

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico Statale Terenzio Mamiani di Roma, Carolina si è laureata presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università La Sapienza. Successivamente, ha intrapreso un percorso di specializzazione presso il Jefferson College of Population Health di Filadelfia, negli Stati Uniti. In un’intervista, Carolina ha espresso il suo desiderio di lavorare come esperta di sanità pubblica nelle organizzazioni internazionali di cooperazione e sviluppo. La sua passione per la ricerca sull’accesso all’assistenza sanitaria e sulla qualità della vita delle persone svantaggiate è evidente e ambisce a contribuire positivamente in questo campo.

La vita privata, il matrimonio

Il 1 luglio del 2023, Carolina ha celebrato il suo matrimonio con il suo fidanzato, Carmine Silveroli, fotografo specializzato in fotografia su pellicola. Sebbene il matrimonio sia avvenuto in America, è previsto che presto la coppia festeggi con amici e familiari anche in Italia. Oltre alla sua carriera nella medicina, Carolina ha una grande passione per i viaggi. Nel corso degli anni, ha visitato oltre 70 paesi in tutto il mondo, arricchendo la sua esperienza e conoscenza delle diverse culture.

Carolina mantiene vivo il ricordo del padre attraverso i social media, condividendo ricordi felici della sua infanzia. Ricorda il padre come una figura amorevole e presente, capace di regalarle momenti preziosi di gioia e insegnamenti importanti.