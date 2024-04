Cristiano Malgioglio è tra gli attesi ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30 tutti i weekend. Cantante. Autore. Paroliere. E’ difficile riassumere la sua vita artistica in poche righe e certamente non ha bisogno di presentazioni. Malgioglio sarà in studio per una toccante intervista sul suo percorso artistico e privato. Ma scopriamo qualcosa in più su questo artista poledrico.

Cristiano Malgioglio età e biografia

Cristiano Malgioglio è nato il 25 aprile del 1945 a Ramacca, in provincia di Catania. Ha 79 anni anni. Dopo il diploma si trasferisce a Genova dove lavora alle Poste. In questo periodo ha modo di conoscere alcuni cantautori come Fabrizio De André, Gino Paoli e Luigi Tenco. De André lo porta con sé a Milano procurandogli un colloquio presso un’importante casa discografica milanese. Fa il suo esordio nel 1972 come autore scrivendo Amo per Donatella Moretti.

Negli anni successivi, diventa anche interprete, conquistando il pubblico con brani come “Nel tuo corpo” e “Scandalo”. La sua versatilità lo porta anche a collaborare con grandi nomi della musica italiana come Amanda Lear e Loretta Goggi.

Nella sua carriera ha scritto per Mina, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi e molti altri. Durante la sua carriera Malgioglio ha pubblicato 28 album in studio. Nel 1974, come autore, vince insieme a Italo Ianne il Festival di Sanremo con il brano Ciao cara come stai? interpretato da Iva Zanicchi.

Negli anni 2000, Malgioglio si fa conoscere anche come personaggio televisivo, partecipando a programmi come “Casa Raiuno” e “I raccomandati”. Ha preso parte a diversi reality show, tra cui “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”, dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo carisma unico.

Vita privata

Malgioglio ha avuto una relazione, lunga più di 10 anni, con un 35enne di Dublino. La storia è finita nel 2020. Si lega poi ad un altro uomo, un 38enne turco, storia che però si sarebbe conclusa nel 2021. Tuttavia, il suo cuore sembra essere nuovamente impegnato, con un altro ragazzo turco di nome Furkan. Secondo quanto riportato i mesi scorsi da Ivan Rota per Dagospia, Malgioglio avrebbe preso casa a Istanbul per stare con lui. Si tratta di un appartamento con vista sul Bosforo, dipinto d’azzurro, dove Malgioglio si ricongiungerebbe al suo nuovo amore dopo i suoi impegni in Italia. Furkan è addirittura il cugino del suo ex fidanzato, e la storia d’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele.

Profilo Instagram: cristianomalgioglioreal.

Cristiano Malgioglio e la malattia

Durante una intervista a Domenica In, Malgioglio ha raccontato di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Qualche anno fa infatti ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”, ha raccontato.