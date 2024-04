Flavio Parenti, conosciuto soprattutto per il ruolo di Tancredi ne Il Paradiso delle Signore, sarà tra gli sospiti di oggi del programma “La volta buona” condotto da Cristina Balivo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo bravissimo attore, dal suo percorso artistico a quello privato.

Flavio Parenti età e breve biografia

Flavio Parenti è nato il 19 maggio 1979 a Parigi, quindi attualmente ha 45 anni. Metà francese, metà italiano, ha trascorso parte della sua giovinezza in Francia, dove ha frequentato il Centre international de Valbonne. Successivamente, ha portato la sua passione per la recitazione in Italia, dove ha studiato presso il Teatro Stabile di Genova, ottenendo l’attestato di qualifica professionale d’attore.

La carriera di Flavio Parenti ha attraversato varie fasi. Dopo i suoi esordi in tv nei primi anni 2000 con la sitcom Camera Café e la miniserie Eravamo solo mille, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2008 nel film di Silvio Muccino Parlami d’amore. Da allora, ha ampliato il suo repertorio con ruoli in film come Einstein e To Rome with love, accanto a grandi nomi come Woody Allen. La sua versatilità lo ha portato a recitare anche in serie televisive di successo come Distretto di Polizia, Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore, dove ha interpretato il complesso Tancredi di Sant’Erasmo.

Vita privata

Nella sua vita privata, Flavio Parenti è legato sentimentalmente alla collega attrice Eleonora Albrecht, conosciuta sul set di Distretto di Polizia. La coppia ha una figlia, Elettra, nata nel 2017. Parenti ha espresso il suo amore per la paternità in diverse occasioni, sottolineando l’importanza e la gioia di trascorrere del tempo con la sua bambina. In una passata intervista riportata da Novella2000, Flavio Parenti ha detto:

“Non c’è niente di più bello che occuparsi di una bambina appena nata. Cambiarla, cullarla, farle il bagnetto, vedere che lei si gira verso di me quando le parlo, scrutare tutte le facce che fa…I bambini piccoli sono un miracolo. Ogni minuto che passo lontano da Elettra mi sembra un minuto perduto”

Profilo Social

Per chi è interessato a seguire Flavio Parenti sui social media, può trovarlo su Instagram con il profilo @flavioparenti. Qui condivide momenti della sua vita privata, insieme alla sua compagna e alla loro figlia, oltre a aggiornamenti sulla sua carriera professionale.